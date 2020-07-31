Победители экологического конкурса РУСАЛа получат гранты в размере до 7 миллионов рублей

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РУСАЛ подвел итоги грантового конкурса, победители которого получат поддержку в размере от 2 до 7 млн руб. от компании для реализации новых проектов в области экологии. Общий объем средств, который получат от РУСАЛа победители на доработку идей, составит 16,5 млн руб.



Среди принявших участие в конкурсе - крупнейшие федеральные вузы, включая УрФУ, СФУ, МИСиС, организации Российской академии наук, профильные институты, компании, независимые лаборатории и ученые.

Всего на конкурс поступило 19 заявок от соискателей по шести направлениям, при этом победители были определены в пяти из них. По тематике "Разработка методов и приборного обеспечения для онлайн-определения содержания бенз(а)пирена в промышленных выбросах производства алюминия" конкурс не состоялся, так как поступила всего одна заявка на участие.

Победителями по другим тематикам стали:

- "Разработка достоверных способов диагностики полициклических ароматических углеводородов в атмосферном воздухе для идентификации источников их эмиссии" - Институт катализа Сибирского отделения РАН;

- "Разработка метода сорбционного улавливания бенз(а)пирена из газов, выделяющихся при перестановке штырей со 100%-ной утилизацией отработанного сорбента" - Сибирский федеральный университет;

- "Технологии обезвреживания БаП" - Институт органической химии РАН;

- "Материалы и технологии образования запирающего слоя для снижения выбросов ПАУ" - АО ВУХИН;

- "Технологии нефтяного пека" - ООО "Газпром нефтехим Салават".

"Конкурсная комиссия внимательно подошла к определению победителей в рамках этого грантового конкурса, потому что лучшие идеи в случае успеха будут внедрены на предприятиях компании и внесут весомый вклад в решение экологических задач, стоящих перед алюминиевой промышленностью. Кроме того, после более комплексной проработки лучших инициатив мы сможем определить, насколько перспективны и эффективны могут быть подобные конкурсы экологической направленности в будущем", - отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

С результатами оценки заявок и списком победителей конкурса можно ознакомиться по ссылке и в разделе архивных конкурсных отборов категории "Прочее" на сайте РУСАЛа www.rusal.ru .