Победители экологического конкурса РУСАЛа получат гранты в размере до 7 миллионов рублей
11:11 30.07.2020
РУСАЛ подвел итоги грантового конкурса, победители которого получат поддержку в размере от 2 до 7 млн руб. от компании для реализации новых проектов в области экологии. Общий объем средств, который получат от РУСАЛа победители на доработку идей, составит 16,5 млн руб.
Среди принявших участие в конкурсе - крупнейшие федеральные вузы, включая УрФУ, СФУ, МИСиС, организации Российской академии наук, профильные институты, компании, независимые лаборатории и ученые.
Всего на конкурс поступило 19 заявок от соискателей по шести направлениям, при этом победители были определены в пяти из них. По тематике "Разработка методов и приборного обеспечения для онлайн-определения содержания бенз(а)пирена в промышленных выбросах производства алюминия" конкурс не состоялся, так как поступила всего одна заявка на участие.
Победителями по другим тематикам стали:
- "Разработка достоверных способов диагностики полициклических ароматических углеводородов в атмосферном воздухе для идентификации источников их эмиссии" - Институт катализа Сибирского отделения РАН;
- "Разработка метода сорбционного улавливания бенз(а)пирена из газов, выделяющихся при перестановке штырей со 100%-ной утилизацией отработанного сорбента" - Сибирский федеральный университет;
- "Технологии обезвреживания БаП" - Институт органической химии РАН;
- "Материалы и технологии образования запирающего слоя для снижения выбросов ПАУ" - АО ВУХИН;
- "Технологии нефтяного пека" - ООО "Газпром нефтехим Салават".
"Конкурсная комиссия внимательно подошла к определению победителей в рамках этого грантового конкурса, потому что лучшие идеи в случае успеха будут внедрены на предприятиях компании и внесут весомый вклад в решение экологических задач, стоящих перед алюминиевой промышленностью. Кроме того, после более комплексной проработки лучших инициатив мы сможем определить, насколько перспективны и эффективны могут быть подобные конкурсы экологической направленности в будущем", - отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.
С результатами оценки заявок и списком победителей конкурса можно ознакомиться по ссылке и в разделе архивных конкурсных отборов категории "Прочее" на сайте РУСАЛа www.rusal.ru .
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