Число погибших после ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до 9
10:20 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еще один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Крыму умер в больнице, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
"К сожалению, несмотря на все усилия врачей и оказываемую медицинскую помощь, один из пациентов умер [в больнице]", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что семь человек скончались на месте ДТП, еще один - по пути в больницу.
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