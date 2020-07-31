Число погибших после ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до 9

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Крыму умер в больнице, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей и оказываемую медицинскую помощь, один из пациентов умер [в больнице]", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что семь человек скончались на месте ДТП, еще один - по пути в больницу.