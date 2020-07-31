На орбите обнаружили 175 обломков от взрыва бака российского разгонного блока Фрегат
13:00 31.07.2020 Источник: Эхо Москвы
Военные США обнаружили на орбите 175 обломков от взрыва бака российского разгонного блока Фрегат. Бак «Фрегата» взорвался на орбите 8 мая с образованием 65 обломков. Позже «Роскосмос» подтвердил факт разрушения, отметив, что обломки не угрожают ни МКС, ни российским спутникам. К настоящему моменту в каталог космических объектов на сайте space-track.org внесены 175 обломков бака, которые разлетелись на тысячи километров. Эхо Москвы
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