На орбите обнаружили 175 обломков от взрыва бака российского разгонного блока Фрегат

13:00 Источник: Эхо Москвы

Военные США обнаружили на орбите 175 обломков от взрыва бака российского разгонного блока Фрегат. Бак «Фрегата» взорвался на орбите 8 мая с образованием 65 обломков. Позже «Роскосмос» подтвердил факт разрушения, отметив, что обломки не угрожают ни МКС, ни российским спутникам. К настоящему моменту в каталог космических объектов на сайте space-track.org внесены 175 обломков бака, которые разлетелись на тысячи километров. Эхо Москвы