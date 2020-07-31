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Жители Хабаровского края просят Дегтярева разобраться с мафией

19:00 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Хабаровского края обращались к временно исполняющему обязанности главы региона Михаилу Дегтяреву с просьбами разобраться с местной мафией, об этом он сообщил в интервью телеканалу "Губерния". Также он рассказал, что в регионе надо наводить порядок "по некоторым вопросам".

"Вчера с министром строительства и ЖКХ [Владимиром] Якушевым мы прогулялись по набережной <…> до гостиницы, где он остановился, я его проводил. Вы знаете, ни одного критического замечания, выкрика, сигнала, еще чего-то, наоборот, приветливые очень люди, корректные, пожелали мне успеха на моем посту. Многие, кстати, желали разобраться с местной мафией. Что это такое, я не знаю, будем разбираться", - сказал он.

Дегтярев также отметил, что считает своим преимуществом тот факт, что он никак не связан с Хабаровским краем.

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