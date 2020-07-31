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Курс евро достиг отметки в 88 рублей

19:30 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,56% по отношению к рублю и достиг отметки в 88 руб., свидетельствуют данные торгов на 19:01 мск. В последний раз курс евро находился на этом уровне 30 марта 2020 г.

Курс доллара не сможет преодолеть отметку в 80 руб. без совокупности таких критических факторов, как полномасштабная вторая волна пандемии COVID-19 и повторное закрытие мировых экономик, а также новых санкций против России, полагают опрошенные ТАСС эксперты. В свою очередь, укрепление евро до 90 руб. также не предвидится, добавили они. Курс рубля демонстрирует ослабление по отношению к основным валютам восьмую сессию подряд.

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