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НОВОСТИ

В Анталье группой неизвестных лиц похищена юная девушка

23:43 01.08.2020

В Анталье в районе Манавгат на 22-летнюю девушку напали трое неизвестных и увезли в неизвестном направлении. Эмине Эбру, так звали похищенную девушку, и ее подруга пасли козлят, когда на них было совершено нападение, пишет местное издание. 

Сопровождавшая Эмине девушка оказалась несовершеннолетней. Пока ее удерживали, уже связанную Эмине поместили в белый пикап и увезли. 

Родители уцелевшей девушки обратились в жандармерию. Они признались, что до этого случая в их районе никогда не видели чужих людей. 

Тем временем Анталья является одним из самых излюбленных туристических городов среди россиян. Эксперты просят воздержаться от поездок в Турцию, поскольку есть большой риск подхватить CОVID-19.

Также Федеральное агентство новостей опубликовало топ причин, по которым не стоит ехать в Турцию этим летом. Среди них не только риск заражения коронавирусной инфекцией, но и прямая угроза жизни в связи с террористической угрозой. 

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