В Анталье группой неизвестных лиц похищена юная девушка
23:43 01.08.2020
В Анталье в районе Манавгат на 22-летнюю девушку напали трое неизвестных и увезли в неизвестном направлении. Эмине Эбру, так звали похищенную девушку, и ее подруга пасли козлят, когда на них было совершено нападение, пишет местное издание.
Сопровождавшая Эмине девушка оказалась несовершеннолетней. Пока ее удерживали, уже связанную Эмине поместили в белый пикап и увезли.
Родители уцелевшей девушки обратились в жандармерию. Они признались, что до этого случая в их районе никогда не видели чужих людей.
Тем временем Анталья является одним из самых излюбленных туристических городов среди россиян. Эксперты просят воздержаться от поездок в Турцию, поскольку есть большой риск подхватить CОVID-19.
Также Федеральное агентство новостей опубликовало топ причин, по которым не стоит ехать в Турцию этим летом. Среди них не только риск заражения коронавирусной инфекцией, но и прямая угроза жизни в связи с террористической угрозой.
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