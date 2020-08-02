Попова: У меня нет сомнений, что вакцина против COVID-19 будет абсолютно безопасна и, безусловно, эффективна

14:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена в безопасности и эффективности вакцины против новой коронавирусной инфекции, разрабатываемой в России.

"У меня нет сомнений, что вакцина [против коронавируса], которая попадет сегодня к людям, будет абсолютно безопасна и, безусловно, эффективна", - сказала она в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

Попова подчеркнула, что на российский рынок никогда не выходили вакцины, в безопасности которых возникали сомнения. "У нас идет очень трепетное отношение к качеству вакцин и очень жесткий контроль за их качеством. У нас учитывается каждое покраснение после введения любой вакцины", - добавила она.