Помещать людей, прилетевших из-за границы, в обсерваторы в Подмосковье больше не будут
15:00 02.08.2020 Источник: Интерфакс
В Подмосковье отменяется размещение в обсерваторах людей, прибывших на территорию РФ из-за границы, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"Отменяется содержание в обсерваторах вновь прибывших в РФ лиц", - говорится в сообщении.
Согласно последнему распоряжению, опубликованному на сайте регионального правительства, все граждане Российской Федерации, прибывающие из-за рубежа, должны будут в течение трёх дней со дня приезда разместить результаты теста на COVID-19 методом ПЦР на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
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