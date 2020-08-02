Помещать людей, прилетевших из-за границы, в обсерваторы в Подмосковье больше не будут

15:00 Источник: Интерфакс

В Подмосковье отменяется размещение в обсерваторах людей, прибывших на территорию РФ из-за границы, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Отменяется содержание в обсерваторах вновь прибывших в РФ лиц", - говорится в сообщении.

Согласно последнему распоряжению, опубликованному на сайте регионального правительства, все граждане Российской Федерации, прибывающие из-за рубежа, должны будут в течение трёх дней со дня приезда разместить результаты теста на COVID-19 методом ПЦР на Едином портале государственных и муниципальных услуг.