Из-за задержки в разработке оксфордской вакцины Бразилия рассматривает альтернативные варианты - Минздрав

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения Бразилии рассматривает альтернативные варианты вакцины от коронавируса в связи с тем, что для завершения испытаний препарата, разработанного учеными британского Оксфордского университета и англо-шведской компанией AstraZeneca ("Астра-Зенека"), может потребоваться больше времени, нежели предполагалось. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Минздраве первый замглавы ведомства Элсиу Франку.

"Есть определенная, хоть и незначительная, вероятность того, что вакцина будет разработана с задержкой, несмотря на то что она находится в наиболее продвинутой фазе исследований. Мы ищем альтернативы, однако пока такие альтернативы не подразумевают передачу технологий, как в случае с AstraZeneca. Это позволит нам получить автономию в том, что касается производства", - сказал он. Всего в мире разрабатывается 231 вакцина, из которых 33 находятся на стадии клинических испытаний, уточнили в ведомстве.

Как пояснил в свою очередь замминистра науки, технологий, инноваций и коммуникаций Элио Анготти Нету, также выступавший на пресс-конференции, в Минздраве при выборе будущей вакцины, помимо вопроса обеспечения самостоятельного производства, принимают во внимание этнический состав населения страны. "Некоторые вакцины тестируют только за рубежом. То есть на населении, обладающем иным генетическим кодом, в своих климатических и этнических особенностях", - сказал чиновник. По его мнению, результаты таких исследований могут оказаться нерелевантными для Бразилии.