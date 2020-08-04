Для участия в "Танковом биатлоне" из Китая в РФ прибыл воинский эшелон с техникой
08:40 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воинский эшелон национально-освободительной армии Китая (НОАК) прибыл на станцию Забайкальск с техникой для участия в "Танковом биатлоне" в рамках Армейских международных игр,. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
"В составе эшелона - платформы с танками Type-96, специальной ремонтно-восстановительной и обслуживающей техникой, вагоны с материально-техническими средствами и штатными боеприпасами. Этим же эшелоном прибыла передовая группа, в том числе механики-водители танков, инженерно- технический команды НОАК, принимающей участие в "Танковом биатлоне", - говорится в сообщении.
В составе воинского эшелона прибыла команда из 27 военнослужащих, а также 18 единиц бронированной и колесной техники. Личный состав команды НОАК был обследован на наличие коронавируса нового типа, заболевшие не выявлены.
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