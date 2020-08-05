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Более 2,7 млн человек остались без электричества на восточном побережье США из-за шторма "Исаиас"

08:40 05.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тропический шторм "Исаиас" оставил без электроэнергии более 2,7 млн потребителей в восьми штатах восточного побережья США. Об этом сообщила во вторник телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на данные энергетических компаний.

Больше всего пострадали жители и предприятия штата Нью- Джерси. "Поступили сообщения о более 1,3 млн нарушений подачи электроэнергии в штате. Некоторые из отключений могут продолжаться несколько дней из-за силы шторма", - написал в своем "Твиттере" губернатор штата Фил Мерфи.

Согласно данным, которые размещены на порталах, отслеживающих отключения электроэнергии, в Северной Каролине без света остались более 303 тыс. потребителей. В соседнем штате Вирджиния - свыше 347 тыс., в Мэриленде - свыше 43,8 тыс.

Ураган "Исаиас" обрушился на Северную Каролину вечером в понедельник. К настоящему времени он ослаб и снова считается тропическим штормом.

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