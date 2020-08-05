Саудовская Аравия достигла значительных успехов в разработке ядерной программы - СМИ
13:20 05.08.2020 Источник: NEWSru.co.il
Как сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные западные источники, Саудовская Аравия достигла значительных успехов в разработке ядерной программы, которая может иметь и военный характер.
Согласно публикации, при помощи Китая в районе города аль-Ула, расположенном в отдаленном пустынном районе, возведено предприятие для производства так называемого "желтого пирога" - оксида урана, который может быть использован для создания атомного топлива и ядерного оружия.
Саудовская Аравия не признает существование этого объекта. Опровергает она и сообщения о строительстве уранового рудника. В то же время официальный Эр-Рияд признает, что сотрудничает с Пекином в атомной сфере, а принц Мухаммад бин Салман заявлял, что если Иран станет обладателем ядерного оружия, Саудовская Аравия создаст свою бомбу. Newsru.co.il
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