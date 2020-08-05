Белоруссия будет сотрудничать с РФ и Украиной по делу задержанных россиян - Лукашенко
16:00 05.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по вопросу задержанных в республике россиян в рамках подписанных с Москвой и Киевом международных соглашений. Об этом сообщила в среду пресс- служба белорусского лидера по итогам его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Александр Лукашенко отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений", - отметили в пресс-службе.
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