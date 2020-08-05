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НОВОСТИ

Власти Ливана отказались от международного расследования взрыва в порту Бейрута - МВД

18:40 05.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ливана не считают необходимым участие международных экспертов в расследовании взрыва в порту Бейрута. Об этом, как передает телеканал "Ливан-24", заявил в среду глава МВД Мухаммед Фахми.

"Мы не нуждаемся в участии международных экспертов в расследовании взрыва в Бейруте, наши следователи имеют все компетенции", - сказал он.

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