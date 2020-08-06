Почти три четверти приговоров в РФ не связаны с лишением свободы - ФСИН

10:05 Источник: Интерфакс

Доля наказаний, альтернативных лишению свободы, составляет в России более 70% от общего числа приговоров за преступления, это результат проводимой в стране в последние годы гуманизации законодательства, сообщила глава профильного управления ФСИН Елена Коробкова.

"Российское законодательство позволяет применять широкий спектр наказаний, альтернативных содержанию в исправительных учреждениях или заключению под стражу. Развитие технологий позволило ввести в широкую практику применение технических средств надзора за осужденными, совершенствование законодательства - адаптировать наказания с учетом поведения осужденного, ужесточая или, наоборот, облегчая условия отбывания наказания", - сказала Коробкова в интервью "Интерфаксу".

По ее словам, все эти процессы, получившие общее название "гуманизация", "привели к тому, что на протяжении последних нескольких лет доля наказаний, альтернативных лишению свободы, составляет более 70% от общего количества судебных решений по уголовным делам".

Коробкова напомнила, что с 2017 года к таким "традиционным" наказаниям, как обязательные и исправительные работы, добавились еще и принудительные работы.

"Если в 2017 году такое наказание отбывали 587 человек, то в 2019 году - уже 8,6 тыс. осужденных", - сказала Коробкова.

Кроме этого, по ее словам, существуют и меры уголовно-правового характера - условное осуждение, ограничение свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

"Все наказания и меры уголовно-правового характера, кроме принудительных работ, исполняются территориальными уголовно-исполнительными инспекциями (УИИ). Число прошедших по их учетам лиц с 2015 года увеличилось на 150 тысяч человек и, начиная с 2018 года, превышает 1 миллион человек в год с сохранением тенденции к увеличению", - сказала глава управления ФСИН.

Она отметила, что с прошлого года принудительные работы стали применяться в порядке смягчения наказания как замена неотбытой части лишения свободы.