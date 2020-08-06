Анджей Дуда принес присягу и во второй раз вступил в должность президента Польши

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переизбранный на второй срок на пост президента Польши Анджей Дуда вновь вступил в должность главы государства. Торжественная церемония его инаугурации проходит в четверг в зале пленарных заседаний Сейма (нижняя палата парламента).

В соответствии с конституцией, Дуда произнес текст присяги перед Национальным собранием. "Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям Конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог", - сказал он.

В церемонии инаугурации по традиции принимают участие депутаты и сенаторы, представители правительства, духовенства и вооруженных сил, дипломаты из разных стран. Многие политики от приглашения на это мероприятие отказались - кто-то по политическим соображениям, а некоторые из-за эпидемии коронавируса. В последние несколько дней появились сообщения о заражении этой инфекцией нескольких парламентариев.

В условиях эпидемии коронавируса церемония инаугурации проходит в парламенте с соблюдением усиленных санитарных мер. Большинство присутствующих вошли в здание в защитных масках, в том числе избранный президент и его супруга. Дуда - в маске черного цвета, а его супруга Агата - в белой, под цвет белого костюма.

Дуда одержал победу на очередных президентских выборах, которые состоялись в республике в июне - июле. Во втором туре голосования его кандидатуру поддержали 51,03% избирателей. Его конкурент от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа" - мэр Варшавы Рафал Тшасковский - завоевал 48,97% голосов. Оппозиция потребовала отменить результаты выборов, считая, что они были проведены нечестно.