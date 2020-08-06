Анджей Дуда принес присягу и во второй раз вступил в должность президента Польши
12:05 06.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переизбранный на второй срок на пост президента Польши Анджей Дуда вновь вступил в должность главы государства. Торжественная церемония его инаугурации проходит в четверг в зале пленарных заседаний Сейма (нижняя палата парламента).
В соответствии с конституцией, Дуда произнес текст присяги перед Национальным собранием. "Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям Конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог", - сказал он.
В церемонии инаугурации по традиции принимают участие депутаты и сенаторы, представители правительства, духовенства и вооруженных сил, дипломаты из разных стран. Многие политики от приглашения на это мероприятие отказались - кто-то по политическим соображениям, а некоторые из-за эпидемии коронавируса. В последние несколько дней появились сообщения о заражении этой инфекцией нескольких парламентариев.
В условиях эпидемии коронавируса церемония инаугурации проходит в парламенте с соблюдением усиленных санитарных мер. Большинство присутствующих вошли в здание в защитных масках, в том числе избранный президент и его супруга. Дуда - в маске черного цвета, а его супруга Агата - в белой, под цвет белого костюма.
Дуда одержал победу на очередных президентских выборах, которые состоялись в республике в июне - июле. Во втором туре голосования его кандидатуру поддержали 51,03% избирателей. Его конкурент от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа" - мэр Варшавы Рафал Тшасковский - завоевал 48,97% голосов. Оппозиция потребовала отменить результаты выборов, считая, что они были проведены нечестно.
НОВОСТИ
- 12:32 06.08.2020
- Публикации о поступлении в вузы по целевому набору без конкурса некорректны - Минобрнауки
- 12:20 06.08.2020
- Украина запросила у Белоруссии выдачу задержанных ранее граждан России - глава МИД
- 12:00 06.08.2020
- Задержан подозреваемый в радикализме и домогательствах имам
- 11:32 06.08.2020
- С начала президентской компании в Белоруссии задержаны более 1,3 тыс человек - правозащитники
- 11:20 06.08.2020
- В Хабаровске арестовали еще двух участников несогласованных акций в поддержку Фургала
- 11:05 06.08.2020
- США готовы выплатить до $10 млн за информацию о лицах, причастных к вмешательству в выборы
- 11:00 06.08.2020
- В России за сутки выявили 5 267 случаев заражения коронавирусом
- 10:32 06.08.2020
- Госдеп счел Россию главной угрозой с точки зрения зарубежной пропаганды
- 10:20 06.08.2020
- В Бейрут прибыл третий самолет МЧС России
- 10:05 06.08.2020
- Почти три четверти приговоров в РФ не связаны с лишением свободы - ФСИН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать