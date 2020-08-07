Транспортный налог на российские авто предложили отменить
10:32 07.08.2020 Источник: Известия
Предложение отменить транспортный налог на отечественные автомобили направил главе Минфина Антону Силуанову депутат Госдумы Василий Власов.
В письме, направленном в министерство, парламентарий отметил, что машины отечественных марок — самые распространенные в России. По мнению Власова, это недорогие авто с небольшим объемом двигателей, а приобретают их граждане с невысоким уровнем благосостояния.
«Поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок», — цитирует послание «РИА Новости» 7 августа.
Власов добавил, что отмена налога экономически поддержала бы граждан и автопром.
В июне Власов предлагал министру транспорта Евгению Дитриху снизить транспортный налог на 25% в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Мера должна была коснуться жителей регионов, где вводили режим повышенной готовности. Известия
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