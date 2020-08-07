0
0
130
НОВОСТИ

Обвинение запросило реальные сроки для участников акции с манекеном, изображающим Путина

13:32 07.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Гособвинитель запросил реальные сроки для участников акции с манекеном, изображающим президента Владимира Путина. По этому делу проходит три человека.

Обвинение считает, что пермских активистов необходимо отправить в колонию за видео с куклой, к которой было прикреплена фотография президента. Как сообщает телеграмм-канал «Апология протеста», для Александра Котова запросили наказание в виде двух лет лишения свободы, для Александра Шабарчина – трёх лет, а для Данилы Васильева – один год и шесть месяцев.

Дело по уголовной статье о хулиганстве возбудили осенью 2018-ого года, после того, как в интернете появилась запись, на которой активисты привязали к уличному фонарю манекен в тюремной робе и в маске Путина. На кукле было написано «лжец» и «военный преступник Пыня В. В». Следствие увидело в этом неуважение к обществу по мотивам политической ненависти. То же самое следует и из экспертизы, которую в связи с этим делом проводили в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

В свою очередь подсудимые вины не признают. Например, Александр Шабарчин ранее заявлял, что сама по себе ситуация, когда дело о видео с куклой расследуют ФСБ, Центр по противодействию экстремизму и МВД, абсурдна.

Ранее следствие заявляло, что организатором преступления был именно Шабарчин, а остальные просто снимали происходящее на видео.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 07.08.2020
Защита полицейских по делу Голунова попросила допросить главу МВД
0
11
14:12 07.08.2020
Вакцина от коронавируса не может вызвать заболевание коронавирусной инфекцией - Гинцбург
0
63
14:07 07.08.2020
Собянин рассказал о расширении программы "13 субсидий" для субъектов МСП
0
69
14:00 07.08.2020
Китай опроверг заявление о помощи Саудовской Аравии в создании урановых предприятий
0
80
13:20 07.08.2020
Официальный кот-мышелов британского МИД Палмерстон вышел на пенсию
0
134
13:05 07.08.2020
Украина передала РФ список из 22 удерживаемых, которых просит освободить - офис Зеленского
0
174
13:00 07.08.2020
В ООН призвали к независимому расследованию обстоятельств взрыва в Бейруте
0
163
12:50 07.08.2020
Андрей Воробьев: Воспитатели детских садов посвятили свою жизнь очень благородной профессии
0
161
12:40 07.08.2020
11 августа РУСАЛ объявит условия конкурса на обновление Центрального парка в Красноярске
0
172
12:32 07.08.2020
Угрозы США оператору порта Мукран требуют ответных мер - глава комитета Бундестага
0
219

Возврат к списку