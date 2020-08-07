Обвинение запросило реальные сроки для участников акции с манекеном, изображающим Путина

13:32 Источник: Эхо Москвы

Гособвинитель запросил реальные сроки для участников акции с манекеном, изображающим президента Владимира Путина. По этому делу проходит три человека.

Обвинение считает, что пермских активистов необходимо отправить в колонию за видео с куклой, к которой было прикреплена фотография президента. Как сообщает телеграмм-канал «Апология протеста», для Александра Котова запросили наказание в виде двух лет лишения свободы, для Александра Шабарчина – трёх лет, а для Данилы Васильева – один год и шесть месяцев.

Дело по уголовной статье о хулиганстве возбудили осенью 2018-ого года, после того, как в интернете появилась запись, на которой активисты привязали к уличному фонарю манекен в тюремной робе и в маске Путина. На кукле было написано «лжец» и «военный преступник Пыня В. В». Следствие увидело в этом неуважение к обществу по мотивам политической ненависти. То же самое следует и из экспертизы, которую в связи с этим делом проводили в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

В свою очередь подсудимые вины не признают. Например, Александр Шабарчин ранее заявлял, что сама по себе ситуация, когда дело о видео с куклой расследуют ФСБ, Центр по противодействию экстремизму и МВД, абсурдна.

Ранее следствие заявляло, что организатором преступления был именно Шабарчин, а остальные просто снимали происходящее на видео. Эхо Москвы