Китай опроверг заявление о помощи Саудовской Аравии в создании урановых предприятий

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Китай опроверг заявление о помощи Эр-Рияду в создании урановых предприятий. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее публиковала такое утверждение.

По информации газеты, Саудовская Аравия с помощью двух китайских компаний построила завод для производства химического концентрата природного урана.

«Заявления американской стороны безосновательны. Китай всегда придерживался ответственного подхода, содействуя развитию глобального использования атомной энергии в мирных целях. Продолжим строго соблюдать международные обязательства по нераспространению», — заявил представитель МИДа КНР. Говорит Москва