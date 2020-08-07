Китай опроверг заявление о помощи Саудовской Аравии в создании урановых предприятий
14:00 07.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Китай опроверг заявление о помощи Эр-Рияду в создании урановых предприятий. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее публиковала такое утверждение.
По информации газеты, Саудовская Аравия с помощью двух китайских компаний построила завод для производства химического концентрата природного урана.
«Заявления американской стороны безосновательны. Китай всегда придерживался ответственного подхода, содействуя развитию глобального использования атомной энергии в мирных целях. Продолжим строго соблюдать международные обязательства по нераспространению», — заявил представитель МИДа КНР. Говорит Москва
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