Улицы болгарской столицы вновь блокированы палаточными городками

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная софийская магистраль - Цариградское шоссе в районе Орлова моста и площадь Независимости, между зданиями правительства, Народного собрания (парламента) и администрации президента, блокированы в субботу палаточными городками, которые участники антиправительственных протестов установили минувшей ночью.

"Протестующие поставили палатки на дорожное полотно и отказались от предложений полиции перенести их на тротуар. На Орловом мосту построены солидные баррикады, которые блокировали дорожное полотно. Участники протестов собирают камни и бутылки. Среди протестующих было много женщин, что не дало возможность полиции использовать силу", - заявила на брифинге главный инспектор софийской полиции Красимира Стоядинова.

По ее словам, переговоры с участниками протестов о ликвидации палаточного города будут продолжены. "Мы уважаем право на протест, но призываем его участников к мирным акциям, которые бы не мешали другим жителям Софии", - добавила Стоядинова.

Протестующие уже 31-й день проводят в Софии и других городах страны массовые акции, требуя отставки правительства и главного прокурора Ивана Гешева. Кабинет министров, по их утверждению, погряз в коррупции и за время своей работы не смог обеспечить гражданам благополучную жизнь и достойную заработную плату. Гешева протестующие обвиняют в нападках на президента Румена Радева, организации показательных обысков и арестов.

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, тогда у здания администрации президента в поддержку Радева собрались более тысячи человек, включая представителей различных политических партий и общественных организаций. С того дня митинги и шествия под лозунгом "Защитим демократию!" стали ежедневными, в них участвуют преимущественно молодые люди.