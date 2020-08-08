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Глава администрации Гонконга заявила, что не боится санкций США

13:00 08.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что она и члены ее кабинета не боятся санкций, введенных против них Соединенными Штатами. "Нас не удастся запугать", - приводит в субботу ее слова пресс-служба правительства.

"Мы выполняем почетный долг по обеспечению национальной безопасности, защищая жизнь и интересы не только 7,5 миллионов гонконгцев, но и также 1,4 миллиардов жителей материкового Китая. Нас не запугать", - отмечается в заявлении.

Ранее власти этого специального административного района выступили с решительным осуждением санкций Вашингтона, назвав такие действия "бесстыдными и презренными", расценив это как "вопиющее и грубое вмешательство во внутренние дела КНР" и попытки подорвать двусторонние отношения. Вместе с тем руководство Гонконга выразило готовность поддержать Пекин в принятии ответных мер.

В пятницу Минфин США сообщил о введении санкций против 11 бывших и действующих должностных лиц Гонконга, в том числе в отношении главы исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам, комиссара полиции, ряда министров, а также чиновников из материкового Китая, курирующих вопросы Гонконга. По мнению Вашингтона, те, чьи имена были внесены в санкционные списки, причастны к "подрыву автономии Гонконга и ограничению [там] свободы слова и собраний".

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