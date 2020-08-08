Медведев: события 12-летней давности в Абхазии и Южной Осетии - "объявление войны России"
15:00 08.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в субботу назвал "по сути, объявлением войны Российской Федерации" события 12-летней давности в Абхазии и Южной Осетии, "когда Россия ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии".
"Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение - встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость. В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо", - отметил Медведев на своей странице "ВКонтакте".
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