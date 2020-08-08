Посол ЕС заявил об ухудшении ситуации с правами человека в РФ
16:00 08.08.2020 Источник: Интерфакс
Ситуация с правами человека и верховенством закона в России ухудшается, это не способствует сближению с ЕС, заявил посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер.
"И Российская Федерация, и страны ЕС взяли на себя идентичные международные обязательства в рамках принятой ООН Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции по правам человека, а также свода общих правил, нормативных документов и обязательств ОБСЕ", - сказал Эдерер в интервью "Интерфаксу".
"В ходе недавнего разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами стран-членов ЕС в Москве я высказал мнение о том, что наблюдаемое ухудшение ситуации с правами человека и верховенством права в России, в частности, речь идет о свободе слова, свободе СМИ, свободе собрания, не только не совместимо с упомянутыми выше обязательствами России, но и не способствует сближению между Россией и ЕС", - добавил он.
Посол ЕС отметил, что в ходе встречи с Лавровым обсуждались, в частности, изменения в Конституцию РФ, предполагающие верховенство российской конституции над решениями межгосударственных органов, принятыми на основании положений международных договоров. Ранее Венецианская комиссия Совета Европы сочла это дополнение несовместимым с международными обязательствами России.
"Вы же понимаете, что подобные изменения не могут не вызывать беспокойство в ЕС", - подчеркнул Эдерер.
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