Белорусские пограничники в ночь перед выборами отказали во въезде 170 человекам

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия не пустила в воскресенье на свою территорию 170 человек. Об этом сообщил журналистам действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко после голосования на выборах главы государства.

"Мы отказали во въезде 170 человекам только за ночь и утро. Они или фальшивые визы показывали, или не могли объяснить, зачем они едут. <...> И там были люди, которых мы выдворили из страны . Это были россияне и украинцы из этих 170 человек. Больше всего - с территории Украины и Польши", - сказал он.