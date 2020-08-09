Белорусские пограничники в ночь перед выборами отказали во въезде 170 человекам
13:40 09.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия не пустила в воскресенье на свою территорию 170 человек. Об этом сообщил журналистам действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко после голосования на выборах главы государства.
"Мы отказали во въезде 170 человекам только за ночь и утро. Они или фальшивые визы показывали, или не могли объяснить, зачем они едут. <...> И там были люди, которых мы выдворили из страны . Это были россияне и украинцы из этих 170 человек. Больше всего - с территории Украины и Польши", - сказал он.
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