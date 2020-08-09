Оппозиция должна проводить протесты только на согласованных с властями площадках - Лукашенко
16:15 09.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сторонники оппозиции должны проводить массовые акции после президентских выборов только на согласованных с властями площадках.
"Захотите после выборов выразить свое мнение - давайте посмотрим, на каких площадках", - сказал Лукашенко, обращаясь к оппозиционным кандидатам и их сторонникам. Белорусский президент уточнил, что оппозиция должна согласовать места проведения демонстраций с горисполкомом Минска.
"Идите и демонстрируйте, - добавил Лукашенко. - В Минске у нас шесть площадок. И только на одной-двух демонстрации были", - сказал он.
"Но если вы будете демонстрировать где попало в нарушении закона и будете мешать другим людям, то мы будем призывать вас к ответственности", - предупредил оппозицию президент Белоруссии, выступая на встрече с журналистами. При этом Лукашенко заверил, что белорусские власти не будут осуществлять никаких репрессий по отношению к оппозиционным кандидатам и их сторонникам в случае, если они не будут нарушать законы.
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