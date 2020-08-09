В США число случаев заражения коронавирусом превысило 5 млн - Университет Джонса Хопкинса

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число людей, заразившихся коронавирусом нового типа в США, достигло в воскресенье 5 000 603. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, всего в стране от последствий заболевания умерли 162 441 человек, выздоровели 1 643 118 заразившихся. Наибольшее число случаев заражения - 555 797 - выявлено в штате Калифорния. За ним следуют Флорида (526 577 выявленных случаев), Техас (497 900) и Нью-Йорк (420 345).