Для защиты от угроз со стороны КНДР Южная Корея разработает собственную систему ПРО
08:30 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Республика Корея разработает собственную тактическую систему ПРО, предназначенную для защиты ключевых объектов инфраструктуры от угроз, представляемых дальнобойной артиллерией КНДР. Об этом говорится в опубликованном в понедельник министерством национальной обороны пресс-релизе относительно планов развития вооруженных сил до 2025 года.
Система, схожая по своим характеристикам с израильской "Железный купол", поступит на вооружение южнокорейских вооруженных сил в конце 2020 или начале 2030-х гг., отмечает ведомство.
Минобороны также сообщило, что в 2021 году страна начнет строительство легкого авианосца, а до 2025 года - производство собственного истребителя пятого поколения KF-X ("Кей-эф-экс"), который пока находится в стадии разработки. Южная Корея также приступит к разработке для него управляемых ракет классов "воздух - поверхность" и "воздух - корабль" дальнего радиуса действия.
Отмечается также, что страна намерена создать собственную ракету-носитель для доставки на орбиту небольших спутников. Отмечается, что к 2025 году Южная Корея будет иметь несколько разведывательных космических аппаратов, которые позволят в реальном времени вести круглосуточный мониторинг ситуации на полуострове. Планируется также создать собственные беспилотные самолеты- разведчики.
"Минобороны продолжит взаимодействие с правительством с тем, чтобы успешно выполнить план развития вооруженных сил 2021-2025 гг.", - отмечается в документе.
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