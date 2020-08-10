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Выплату северных надбавок могут распространить на удаленных сотрудников

10:32 10.08.2020 Источник: Известия

Выплату северных надбавок, составляющих до 100% от зарплаты, могут распространить и на удаленных сотрудников. Этот вопрос сейчас обсуждает рабочая группа, готовя законопроект о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме. Депутатам предстоит решить, как оформлять доплаты: по месту нахождения компании или по адресу, где трудится удаленный сотрудник. По смыслу действующего законодательства получается, что надбавки положены работнику расположенного на Севере предприятия даже в случае, если сам он находится, допустим, в Сочи, говорят юристы. Впрочем, компания легко может обойти этот момент, открыв в южном городе филиал.  Известия

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