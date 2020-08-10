Си Цзиньпин направил поздравление Лукашенко с победой на выборах - БелТА

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин направил в понедельник поздравление в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах. Об этом сообщило агентство БелТА,

"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под вашим руководством Белоруссия обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", - отмечается в послании.