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Силы ОМОНа прибывают в центр Минска, в городе перестает работать мобильная связь

19:20 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии оцепили улицы в центре столицы, в том числе в районе стелы "Минск - город- герой", передает корр. ТАСС.

Там установлены металлические заграждения, на место прибывает спецтехника силовиков, в городе перестает работать мобильная связь. Обстановка пока остается спокойной, большого скопления людей не наблюдается.

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