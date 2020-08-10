Силы ОМОНа прибывают в центр Минска, в городе перестает работать мобильная связь
19:20 10.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии оцепили улицы в центре столицы, в том числе в районе стелы "Минск - город- герой", передает корр. ТАСС.
Там установлены металлические заграждения, на место прибывает спецтехника силовиков, в городе перестает работать мобильная связь. Обстановка пока остается спокойной, большого скопления людей не наблюдается.
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