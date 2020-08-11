Турция установила новые правила въезда для туристов
09:32 11.08.2020 Источник: Известия
Для всех въезжающих на территорию Турции в связи с пандемией коронавируса действуют новые правила. Об этом сообщается на сайте посольства России в республике.
Диппредставительство предупреждает, что во время полета туристы в обязательном порядке должны заполнить анкету, в которой указывают место назначения и адрес пребывания в Турции, включая контактные данные и название принимающего туроператора, наименование отеля. Анкеты сдаются во время паспортного контроля в аэропорту, а сведения вносятся в базу данных МВД, чтобы затем найти тех, кто летел в пределах двух рядов от кресла зараженного COVID-19, если такой обнаружится.
По информации АТОР, по требованию турецкой стороны на рейсах введены ограничения на провоз ручной клади. В салон можно пронести только женские сумочки, мужские портфели, чехлы для ноутбуков, детские сумки, пакеты с товарами из Duty Free, музыкальные инструменты, фотоаппараты, ювелирные изделия. Остальные вещи должны сдаваться в багаж без взимания дополнительной платы. Из-за обязательного ношения масок во время полета авиакомпании отказались от бортпитания. Пассажирам будет предоставляться только бутилированная вода.
По прилету у туристов проверят температуру, и если она превысит отметку в 37,8 градуса, пассажира попросят через полчаса измерить температуру еще раз и пройти осмотр у врача. Если температура сохраняется, путешественнику бесплатно сделают тест на коронавирус (ПЦР). При отрицательном результате он сможет спокойно покинуть аэропорт в сопровождении гида.
Если результат оказался положительным, специальная бригада скорой помощи отвезет пациента в больницу для более тщательного обследования, и уже там будет принято решение о госпитализации туриста, изоляции по месту отдыха или о карантине по месту жительства.
В Турции сохраняются предписания по обязательному ношению масок в закрытых помещениях. Представители турфирм должны выдать всем отдыхающим индивидуальные пакеты с санитарно-гигиеническими принадлежностями (маски, дезинфицирующие средства) и проинформировать о мерах по соблюдению режима в отеле и в городе. Известия
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