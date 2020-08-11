ЕС рассматривает возможность введения санкций против Белоруссии
20:40 11.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Белоруссии. Это коснется в первую очередь ответственных за полицейское насилие – объявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. По его словам, в Брюсселе признали прошедшие президентские выборы несправедливыми и несвободными, а власти республики прибегли к неприемлемому насилию.
В белорусском МИДе этим вечером ответили, что Минску небезразлична реакция зарубежных партнеров на ход и результаты президентских выборов. Там призвали не спешить с оценкой происходящего в республике. МИД Белоруссии говорит, что руководство страны готово предоставить другим государствам факты, которые раскрывают подоплеку событий в Белоруссии. Эхо Москвы
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