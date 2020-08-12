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НОВОСТИ

ФАС предлагает разрешить гражданам РФ выбирать любой банк для получения пенсий

18:40 12.08.2020 Источник: Интерфакс

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала законопроект, согласно которому граждане могут выбирать любой банк для получения пенсий и других выплат от Пенсионного фонда России (ПФР) вне зависимости от наличия договора фонда с банком.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" был опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов в среду.

Согласно действующим правилам, гражданин может выбрать для получения пенсии и иных выплат по линии ПФР любой банк. Но для взаимодействия по вопросу доставки пенсий у ПФР и кредитной организации должен быть заключен соответствующий договор.

"Невозможность зачисления суммы пенсии на счет гражданина (в том числе на счет по вкладу) в кредитной организации по его выбору, в частности, в связи с отсутствием заключенного между такой организацией и ПФР договора, нарушает как право гражданина на свободное использование денежных средств, так и может приводить к нарушению условий конкуренции между кредитными организациями на рынке", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

ФАС предлагает на законодательном уровне закрепить обязанность ПФР переводить средства в любой выбранный гражданином банк без взимания с гражданина платы и вне зависимости от наличия договора ПФР с банком.

При этом проектом закона предлагается обязать банки использовать поступившие от ПФР деньги на счет клиента исключительно на выплату пенсий, а также в определенных случаях - возвращать средства в ПФР (речь идет об ошибке в данных гражданина, его смерти, при закрытии счета клиента). К тому же банки должны будут предоставлять ПФР информацию по его запросу о зачислении средств.

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