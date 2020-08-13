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НОВОСТИ

Сергунина рассказала о начале конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

12:11 13.08.2020

Московские власти начали принимать от представителей IT-сектора заявки на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Этот конкурс состоится 30 октября-1 ноября и будет проводиться в формате онлайн-хакатона длительностью в 48 часов. По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, задания хакатона объединят две темы: «Искусственный интеллект в городе» и «Цифровизация городских структур». 

«Это важные направления для развития любого современного мегаполиса. И мы рассчитываем, что идеи участников помогут нам усовершенствовать цифровую экосистему Москвы, - отмечает Сергунина. - Приглашаем на конкурс разработчиков со всей России. Подать заявку можно до 25 октября на официальном сайте».

Участники хакатона, организованного столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития, получат задачи от представителей десяти ведомств правительства Москвы. Планируется, что участвовать в конкурсе будут около 250 команд. 10 команд, предложивших лучшие IT-решения, получат по миллиону рублей.

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