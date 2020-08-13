Британским полицейским предоставлены широкие полномочия по борьбе со шпионажем - The Times
13:32 13.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании предоставило полицейским широкие полномочия в сфере борьбы со шпионажем, согласно новым законодательным мерам, которые вступили в силу в четверг. Об этом сообщает газета "Таймс".
В соответствии с новыми положениями, вошедшими в закон о борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности от 2019 года, офицеры полиции могут "останавливать, допрашивать, обыскивать и задерживать" людей в морских портах и аэропортах по прибытии в Великобританию, чтобы определить, участвуют ли те в злонамеренных действиях против Соединенного Королевства. Это касается и лиц, подозреваемых в планировании хакерских атак и других враждебных вылазок. Существовавшие ранее ограничения на проведение таких действий правоохранительными органами отменены, отмечает издание.
Данные меры приняты после обнародования в июле доклада парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности. Его авторы сочли действовавшее тогда законодательство, направленное на борьбу со шпионажем, "слишком слабым" и "полностью устаревшим" и порекомендовали правительству Великобритании принять новые законы, чтобы эффективно бороться с якобы исходящей от России угрозой.
По словам британского министра внутренних дел Прити Пател, "угроза, которую представляет для Великобритании деятельность враждебных государств, нарастает". "Эти новые полномочия направляют очень четкий сигнал участвующим в таких действиях насчет того, что правительство не потерпит вылазок против британских интересов", - сказала глава МВД, добавив, что Лондон разрабатывает и другие законодательные меры, чтобы действовать "на опережение в отражении подобных угроз".
Они касаются, по сведениям "Таймс", и ограничений на деятельность иностранных агентов. Как указывается в докладе парламентского комитета, принятие британского аналога действующего в США с 1938 года закона о регистрации иноагентов помогло бы в борьбе против российского влияния в Соединенном Королевстве.
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