Участники акции в центре Минска планируют собираться каждый день
22:13 14.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники массовых протестных акций в Минске, покидая площадь Независимости около Дома правительства республики, заявили о том, что будут возвращаться сюда на митинг каждый день, передает в пятницу корр. ТАСС с места событий.
"[Приходим сюда] каждый день", - скандировали митингующие. Кроме того, уходя с площади, манифестанты призывали убирать за собой мусор. На данный момент на площади остается несколько сотен человек, большей частью молодежь.
Еще ранее площадь покинули работники Минского тракторного завода, которые и выступили инициаторами марша к Дому правительства и зданию ЦИК.
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