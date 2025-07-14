Главы 30 регионов изучают лучшие практики создания человекоцентричной городской среды

17:38

В СберУниверситете начала свою работу двухдневная образовательная программа «Архитектура для человека» для глав регионов и их управленческих команд. Её участниками стали более 170 человек — среди них руководители 30 российских регионов (губернаторы и главы республик), их заместители, архитекторы регионов и мэры крупных городов.

Программа сфокусирована на ключевых принципах создания комфортной городской среды: человекоцентричности, сохранении культурного наследия и применении передовых технологий в градостроительстве. Участники изучают лучшие мировые практики и современные инструменты проектирования городских пространств.

Обучение проходит не только в кампусе СберУниверситета, но и в смарт-районе СберСити в Рублёво-Архангельском на западе Москвы, где можно увидеть, как новые подходы применяются на практике.

«У российских городов колоссальный потенциал развития. Задача СберУниверситета — поддержать регионы в их стремлении повысить качество жизни горожан. Наша образовательная программа позволяет передать управленческим командам регионов актуальные знания и рассказать о мировых практиках человекоцентричной архитектуры и современных градостроительных технологий», – отметил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

«Комплексный национальный проект "Инфраструктура для жизни" охватывает все ключевые направления, влияющие на комфортную жизнь человека. Это и жильё, и ЖКХ, и дороги, и общественный транспорт, и социальная инфраструктура, и благоустройство. Стоят серьёзные задачи по развитию опорных населённых пунктов, международных транспортных коридоров, сокращению инвестиционно-строительного цикла и многое другое. В целом, делаем всё, чтобы достичь национальных целей, которые поставил президент России. И чтобы все 89 регионов нашей большой страны, все населённые пункты были увязаны в единую, сбалансированную систему развития, а качество жизни граждан только улучшалось. Спасибо коллегам из СберУниверситета и лично Герману Оскаровичу Грефу за организацию большой и полезной программы», – прокомментировал Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ.

Спикеры программы «Архитектура для человека» — первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, генеральный директор АО «Рублёво-Архангельское» Андрей Лихачёв, архитектор Карло Ратти, ландшафтный дизайнер Джон Вайдман и другие эксперты.