Координацией поставок оружия США Украине будет заниматься НАТО — Трамп

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО вместе с постпредом США при альянсе Мэтью Уитэкером будут заниматься координацией поставок американских вооружений на Украину. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Это будет координироваться НАТО, и они будут работать с Мэтью Уитэкером. <…> Мэтью будет координатором», — сказал он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.