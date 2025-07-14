Координацией поставок оружия США Украине будет заниматься НАТО — Трамп
20:00 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО вместе с постпредом США при альянсе Мэтью Уитэкером будут заниматься координацией поставок американских вооружений на Украину. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Это будет координироваться НАТО, и они будут работать с Мэтью Уитэкером. <…> Мэтью будет координатором», — сказал он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.
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