0
0
0
НОВОСТИ

Координацией поставок оружия США Украине будет заниматься НАТО — Трамп

20:00 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО вместе с постпредом США при альянсе Мэтью Уитэкером будут заниматься координацией поставок американских вооружений на Украину. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Это будет координироваться НАТО, и они будут работать с Мэтью Уитэкером. <…> Мэтью будет координатором», — сказал он на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 14.07.2025
В Курской области при разминировании погиб сотрудник МЧС, еще один пострадал
0
156
18:40 14.07.2025
США наложат 100%-ные пошлины на РФ и ее торговых партнеров, если не будет сделки по Украине — Трамп
0
241
18:00 14.07.2025
ЕС подготовил ответные пошлины на товары из США стоимостью 72 млрд евро — ЕК
0
235
17:38 14.07.2025
Главы 30 регионов изучают лучшие практики создания человекоцентричной городской среды
0
278
17:32 14.07.2025
Крупнейшие учения с участием 35 тыс. военных из 19 стран начались в Австралии
0
300
17:12 14.07.2025
Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины
0
329
17:00 14.07.2025
Бориса Акунина* заочно приговорили к 14 годам лишения свободы
0
306
16:32 14.07.2025
В РФ действует 71 лесной пожар на площади меньше 2 тыс. га — МЧС
0
318
16:16 14.07.2025
В Москве начался прием заявок на международный конкурс композиторов — Сергунина
0
310
16:12 14.07.2025
В Тюмени уничтожен агент Украины, готовивший теракт против военнослужащего
0
333

Возврат к списку