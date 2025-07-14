ЕС подготовил ответные пошлины на товары из США стоимостью 72 млрд евро — ЕК

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) представила странам ЕС список товаров из США на 72 млрд евро для введения торговых тарифов в ответ на решение США обложить с 1 августа весь экспорт ЕС пошлинами в 30%. Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел и внешней торговли Евросоюза.

«Мы представили странам-членам список товаров из США на примерно 70 млрд евро», — заявил он, подчеркнув, что их введение «отложено до 1 августа».

Он отметил, что это «уже второй список товаров объемом 72 млрд евро», на которые ЕС может ввести пошлины. Первый пакет в 21 млрд евро Еврокомиссия утвердила еще весной в ответ на введение США 10-процентных пошлин на сталь и алюминий из ЕС. Однако Евросоюз пока отложил их введение в силу, надеясь достичь договоренности с США об отмене всех пошлин, при этом американские пошлины на сталь и алюминий из ЕС продолжают действовать.

«Наши ответные меры на [пошлины США] на сталь и алюминий остаются замороженными до 1 августа», — подтвердил Шефчович. Он подчеркнул, что будет продолжать переговоры об отказе от взаимных пошлин с США вплоть до 1 августа.

Еврокомиссар также заявил, что американские пошлины в 30% разрушат торговлю Евросоюза и США.