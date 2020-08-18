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Более 30 тыс. семей на Дальнем Востоке за год получили выплаты за рождение первенца - министр Козлов

07:22 18.08.2020 Источник: Интерфакс

За год действия программ помощи семей с детьми на Дальнем Востоке выплаты за рождение первенца получили 30 тысяч семей, 8 тысяч получили материнский капитал.

"Безусловно, на Дальнем Востоке действует поддержка рождаемости. За год действия "демографического пакета" больше 30 тысяч семей получили выплаты за рождение первенца. 8 тысяч воспользовались выплатами регионального материнского капитала за второго и последующих детей", - сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Он отметил, что для многодетных семей на Дальнем Востоке действует ипотека под 5%, для молодых семей - ипотека под два процента.

"За 8 месяцев больше девяти тысяч человек взяли кредиты и справляют новоселье", - отметил министр.

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