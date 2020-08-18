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В Кёльне начался процесс по делу о крупнейшей сети педофилов в Германи

08:10 18.08.2020 Источник: НГ-Online

В Кельне в понедельник начался процесс по делу о крупнейшей сети педофилов в Германии. Главный обвиняемый, 43-летний Йорг Л. из городка Бергиш-Гладбах, стал первым узлом в этой сети. Бывший повар обвиняется в том, что совершал сексуальные действия со своей трехмесячной дочерью, записывал их на видео, а затем рассылал единомышленникам.

Дело началось с обысков осенью прошлого года на квартире Йорга Л., в ходе которых полицейские нашли не только материалы порнографического характера, но и натолкнулись на многочисленных лиц, с которыми в чатах и мессенджерах он обменивался подобной информацией. По данным немецкой газеты Bild, пока число подозреваемых достигает 30 тыс. человек во всех землях страны. Полсотни детей уже идентифицированы как жертвы педофилов. Продолжение темы:

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