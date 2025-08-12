Силы ПВО сбили 9 украинских беспилотников над Татарстаном

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дежурные средства ПВО сбили девять украинских беспилотников самолетного типа над Татарстаном. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«12 августа с 09:20 до 10:15 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Татарстан», — информировали в ведомстве.