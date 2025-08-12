Силы ПВО сбили 9 украинских беспилотников над Татарстаном
13:20 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дежурные средства ПВО сбили девять украинских беспилотников самолетного типа над Татарстаном. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«12 августа с 09:20 до 10:15 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Татарстан», — информировали в ведомстве.
НОВОСТИ
- 14:32 12.08.2025
- На этикетке рыбной продукции должен быть написан район и даты вылова рыбы - Роспотребнадзор
- 14:12 12.08.2025
- Оборона ВСУ в ближайшее время может посыпаться, как кости домино — польский генерал
- 14:00 12.08.2025
- Казахстан призывает создать единую базу данных по состоянию Каспийского моря
- 13:32 12.08.2025
- В ГД предложили ввести для россиян базовый доход
- 13:05 12.08.2025
- Полиция задержала двоих подростков за поджог тепловоза в депо в Орле
- 13:00 12.08.2025
- Саммит РФ и США может стать прорывным для завершения конфликта на Украине — МО Польши
- 12:32 12.08.2025
- ВСУ потеряли за сутки свыше 1 415 военных в зоне СВО
- 12:20 12.08.2025
- В РФ пресекли 18 терактов, которые готовили мигранты в местах массового пребывания людей
- 12:05 12.08.2025
- Решение конфликта на Украине должно защищать интересы Европы — премьер Испании
- 12:00 12.08.2025
- Путин подходит к переговорам с Трампом в сильной позиции — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать