0
0
172
НОВОСТИ

Силы ПВО сбили 9 украинских беспилотников над Татарстаном

13:20 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дежурные средства ПВО сбили девять украинских беспилотников самолетного типа над Татарстаном. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«12 августа с 09:20 до 10:15 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Татарстан», — информировали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 12.08.2025
На этикетке рыбной продукции должен быть написан район и даты вылова рыбы - Роспотребнадзор
0
43
14:12 12.08.2025
Оборона ВСУ в ближайшее время может посыпаться, как кости домино — польский генерал
0
108
14:00 12.08.2025
Казахстан призывает создать единую базу данных по состоянию Каспийского моря
0
126
13:32 12.08.2025
В ГД предложили ввести для россиян базовый доход
0
224
13:05 12.08.2025
Полиция задержала двоих подростков за поджог тепловоза в депо в Орле
0
207
13:00 12.08.2025
Саммит РФ и США может стать прорывным для завершения конфликта на Украине — МО Польши
0
235
12:32 12.08.2025
ВСУ потеряли за сутки свыше 1 415 военных в зоне СВО
0
226
12:20 12.08.2025
В РФ пресекли 18 терактов, которые готовили мигранты в местах массового пребывания людей
0
265
12:05 12.08.2025
Решение конфликта на Украине должно защищать интересы Европы — премьер Испании
0
265
12:00 12.08.2025
Путин подходит к переговорам с Трампом в сильной позиции — СМИ
0
274

Возврат к списку