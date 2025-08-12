0
НОВОСТИ

На этикетке рыбной продукции должен быть написан район и даты вылова рыбы - Роспотребнадзор

14:32 12.08.2025 Источник: Интерфакс

Роспотребнадзор подтвердил правомерность требований о нанесении на этикетки непереработанной рыбной продукции информации о районе и дате вылова рыбы, сообщил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев со ссылкой на письмо управления Роспотребнадзора по Московской области от 7 августа 2025 года.

Обращение в ведомство о защите прав потребителей было направлено после того, как специалисты агентства обследовали оформление более 2,6 тыс. этикеток замороженных рыбных продуктов в розничной торговле, включая федеральные торговые сети, а также на маркетплейсах и выявили тотальное неисполнение требования об указании на этикетках района и даты вылова рыбы.

"Нормативная основа исчерпывающе регламентирует прослеживаемость рыбной продукции - от точного зоологического наименования рыбы, конкретного места и даты ее вылова до указания этих сведений на этикетке. Отсутствие этих указаний лишает потребителей достоверной информации о происхождении рыбы, ее свежести, сроках хранения и возможных фальсификациях", - заявил Савельев.

Роспотребнадзор подтвердил правомерность этих требований и проинформировал федеральных ритейлеров и маркетплейсы о необходимости обеспечения защиты прав потребителей, а также о недопущении негативных последствий несоблюдения норм действующего законодательства, отметил он.

