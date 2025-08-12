0
0
26
НОВОСТИ

Саммит РФ и США может стать прорывным для завершения конфликта на Украине — МО Польши

13:00 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске может стать прорывной и дать мощный импульс для завершения боевых действий на Украине. Об этом заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Встреча может стать переломной, может дать быстрый и мощный импульс. Это, несомненно, возможность для достижения мира», — сказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info. «Я подхожу к этой встрече с надеждой, но без излишнего энтузиазма», — добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 12.08.2025
Полиция задержала двоих подростков за поджог тепловоза в депо в Орле
0
35
12:32 12.08.2025
ВСУ потеряли за сутки свыше 1 415 военных в зоне СВО
0
90
12:20 12.08.2025
В РФ пресекли 18 терактов, которые готовили мигранты в местах массового пребывания людей
0
138
12:05 12.08.2025
Решение конфликта на Украине должно защищать интересы Европы — премьер Испании
0
160
12:00 12.08.2025
Путин подходит к переговорам с Трампом в сильной позиции — СМИ
0
172
11:32 12.08.2025
Урожай пшеницы в России в 2025 году ожидается на уровне 87 млн тонн — ИКАР
0
209
11:22 12.08.2025
Российские ученые предложили способ уменьшить нагрузку на вычислительные ресурсы при обучении нейросетей
0
218
11:20 12.08.2025
Астрономы советуют ждать полуночи для наблюдения звездопада в ночь на среду
0
205
11:08 12.08.2025
Собянин: Мероприятия проекта «Город героев» объединили более 10 тысяч москвичей
0
197
11:05 12.08.2025
31% родителей в РФ считают, что ребенок не должен учиться летом — опрос
0
219

Возврат к списку