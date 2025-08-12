Саммит РФ и США может стать прорывным для завершения конфликта на Украине — МО Польши

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске может стать прорывной и дать мощный импульс для завершения боевых действий на Украине. Об этом заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Встреча может стать переломной, может дать быстрый и мощный импульс. Это, несомненно, возможность для достижения мира», — сказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info. «Я подхожу к этой встрече с надеждой, но без излишнего энтузиазма», — добавил он.