Сбер с партнерами проводит Зеленый день для онлайн-шопинга
17:35 11.11.2025
Акции и предложения подготовили к Зеленому дню партнеры Сбера в сфере онлайн-торговли и доставки продуктов, сообщает пресс-служба Сбера. Все предложения собраны в приложении СберБанк Онлайн в разделе «Для жизни».
Популярный онлайн-ретейлер Самокат с 12 по 14 ноября запускает механику «Товары за 1 рубль» при оплате заказа картой Сбера и чеке от 1200 рублей.
Маркетплейс Мегамаркет в честь Зеленого дня выдает промокоды на товары продавцов, работающих с маркетплейсом по схемам доставки DBS (доставка силами продавца) и C&C (закажи и забери). В акции участвуют промокоды на 20% и 25%, действительные на разные суммы заказов. Список продавцов и количество промокодов ограничены фондом акции.
Сервис доставки продуктов и товаров повседневного спроса Купер предлагает поучаствовать в кампании «Триопокупки» и приобрести три любимых товара по цене двух. Сообщается, что при добавлении трех одинаковых товаров с маркировкой акции в заказ третий из них приедет бесплатно. Акция распространяется на популярные категории «Продукты», «Красота» и «Бытовая химия» и продлится до 15 ноября.
На все покупки, совершенные в партнерских сервисах, клиентам начисляются бонусы Спасибо. Их можно использовать при оплате покупок во всех сервисах и магазинах, участвующих в программе лояльности.
Раздел СберБанк Онлайн «Для жизни» включает в себя все нефинансовые сервисы Сбера. В нем можно заказать продукты, выбрать билеты в театр, забронировать отели за бонусы, заправить автомобиль, послушать музыку в Звуке.
Также в СберБанк Онлайн стартует «Зеленая неделя» для малого бизнеса — предпринимателям доступны специальные предложения, которыми можно воспользоваться именно сейчас. До 31 декабря новые клиенты СберБизнеса могут открыть расчетный счет и получить повышенную ставку по депозитам: доходность следует за ключевой ставкой и составляет 14,7% годовых при размещении средств на срок от 7 до 29 дней, 15% годовых — при сроке от 30 до 89 дней и 15,5% годовых — при сроке от 90 до 1096 дней. Чтобы получить дополнительный доход, нужно открыть счет и разместить от 100 000 рублей.
В честь Дня рождения Сбера предусмотрены и другие подарки для предпринимателей. Кроме того, действует программа рекомендаций расчетно-кассового обслуживания: приглашение нового клиента приносит 3 000 бонусов в Купер, а новому предпринимателю — 3 000 рублей на счет для успешного старта.
НОВОСТИ
- 18:18 11.11.2025
- Промышленное прошлое Лефортово уступает место креативному будущему
- 17:40 11.11.2025
- Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев предварительно составил 4,2 трлн руб. — Минфин
- 17:12 11.11.2025
- Большинство жителей США ощутили на себе последствия шатдауна — опрос
- 17:00 11.11.2025
- Еврокомиссия не пригласила Грузию на форум по расширению ЕС — представитель ЕК
- 16:32 11.11.2025
- Заболеваемость гриппом в РФ показала серьезный рост - Роспотребнадзор
- 16:12 11.11.2025
- Трое туристов получили травмы в горах Карачаево-Черкесии, на место выдвинулись спасатели
- 16:00 11.11.2025
- Генпрокуратура Стамбула требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
- 15:38 11.11.2025
- В «Сезоне биржевых гонок» от СберИнвестиций победил инвестор из Дмитрова с доходностью 300%
- 15:32 11.11.2025
- На границе Грузии и Азербайджана разбился военный вертолет, принадлежащий Турции
- 15:12 11.11.2025
- Сельское хозяйство РФ адаптировалось к вызовам, готово к росту экспорта — Мишустин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать