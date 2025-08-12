Казахстан призывает создать единую базу данных по состоянию Каспийского моря
14:00 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Казахстан призывает координировать усилия по мониторингу состояния Каспийского моря и создать единую базу данных. Об этом заявил посол Казахстана в Туркмении Нурлан Ногаев в рамках научно-практической конференция «Каспийское море — море мира и дружбы», приуроченной к Международному дню Каспийского моря, который отмечается 12 августа.
«Нам необходимо создать единую базу данных и координировать наши усилия по мониторингу состояния Каспийского моря. Отдельным вопросом является судьба каспийского тюленя, занесенного в Красную книгу. Нами предпринимаются определенные шаги, направленные на сохранение популяции этого исчезающего вида. К примеру, в прошлом году начал осуществлять свою деятельность государственный природный резерват „Каспийский тюлень“. Считаю, что только решительными, скоординированными действиями мы сможем превратить вызовы в возможности и обеспечить устойчивое развитие региона», — сказал посол.
Как отмечали в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана, изменение уровня Каспийского моря вызывает беспокойство. В ведомстве указали, что уровень Каспия подвержен естественным изменениям, однако в последние годы тенденция обмеления приобрела устойчивый характер. Также в министерстве отмечали, что Казахстан последовательно выступает за укрепление регионального взаимодействия в рамках Тегеранской конвенции и считает необходимым объединение усилий всех прикаспийских государств с целью сохранения уникальной экосистемы.
НОВОСТИ
- 14:32 12.08.2025
- На этикетке рыбной продукции должен быть написан район и даты вылова рыбы - Роспотребнадзор
- 14:12 12.08.2025
- Оборона ВСУ в ближайшее время может посыпаться, как кости домино — польский генерал
- 13:32 12.08.2025
- В ГД предложили ввести для россиян базовый доход
- 13:20 12.08.2025
- Силы ПВО сбили 9 украинских беспилотников над Татарстаном
- 13:05 12.08.2025
- Полиция задержала двоих подростков за поджог тепловоза в депо в Орле
- 13:00 12.08.2025
- Саммит РФ и США может стать прорывным для завершения конфликта на Украине — МО Польши
- 12:32 12.08.2025
- ВСУ потеряли за сутки свыше 1 415 военных в зоне СВО
- 12:20 12.08.2025
- В РФ пресекли 18 терактов, которые готовили мигранты в местах массового пребывания людей
- 12:05 12.08.2025
- Решение конфликта на Украине должно защищать интересы Европы — премьер Испании
- 12:00 12.08.2025
- Путин подходит к переговорам с Трампом в сильной позиции — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать