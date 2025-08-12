Казахстан призывает создать единую базу данных по состоянию Каспийского моря

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан призывает координировать усилия по мониторингу состояния Каспийского моря и создать единую базу данных. Об этом заявил посол Казахстана в Туркмении Нурлан Ногаев в рамках научно-практической конференция «Каспийское море — море мира и дружбы», приуроченной к Международному дню Каспийского моря, который отмечается 12 августа.

«Нам необходимо создать единую базу данных и координировать наши усилия по мониторингу состояния Каспийского моря. Отдельным вопросом является судьба каспийского тюленя, занесенного в Красную книгу. Нами предпринимаются определенные шаги, направленные на сохранение популяции этого исчезающего вида. К примеру, в прошлом году начал осуществлять свою деятельность государственный природный резерват „Каспийский тюлень“. Считаю, что только решительными, скоординированными действиями мы сможем превратить вызовы в возможности и обеспечить устойчивое развитие региона», — сказал посол.

Как отмечали в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана, изменение уровня Каспийского моря вызывает беспокойство. В ведомстве указали, что уровень Каспия подвержен естественным изменениям, однако в последние годы тенденция обмеления приобрела устойчивый характер. Также в министерстве отмечали, что Казахстан последовательно выступает за укрепление регионального взаимодействия в рамках Тегеранской конвенции и считает необходимым объединение усилий всех прикаспийских государств с целью сохранения уникальной экосистемы.