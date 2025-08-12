0
Собянин: Новая детская поликлиника открыта в районе Крюково в Зеленограде

14:52 12.08.2025

В Зеленограде, в Крюкове, открылась новая детская поликлиника, спосоьная принимать до 320 пациентов в смену. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, четырехэтажное здание построили за счет городского бюджета.

"Поликлиника соответствует новому московскому стандарту， — отметил градоначальник. - В ней созданы зоны реабилитации, отделения функциональной и лучевой диагностики. Прием ведут педиатры, а также узкие специалисты — оториноларингологи, хирурги, неврологи, офтальмологи. Медучреждение оснастили современным оборудованием для диагностики".

В здании создана понятная для посетителей навигация и удобно расположены помещения, а кабинеты врачей размещены таким образом, чтобы минимизировать появление очередей.

Фасад здания облицеван алюминиевыми панелями, что придает ему современный облик. Прилегающая к зданию территория благоустроена - во внутреннем дворе оборудована игровая площадка и комфортная зона ожидания для родителей, а также размещена велопарковка.

До поликлиники удобно добираться всем жителям района. От здания можно за пять минут дойти от станции Зеленоград — Крюково третьего Московского центрального диаметра.

