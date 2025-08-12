ВСУ потеряли за сутки свыше 1 415 военных в зоне СВО

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за минувшие сутки потеряли более 1 415 военнослужащих на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Потери ВСУ составили свыше 175 человек на харьковском направлении в зоне ответственности подразделений группировки «Север». Более 265 — в зоне ответственности «Южной» группировки, до 215 — в зоне «Запада», свыше 365 — «Центра», более 270 — «Востока», свыше 125 — «Днепра».