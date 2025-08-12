Оборона ВСУ в ближайшее время может посыпаться, как кости домино — польский генерал
14:12 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший замначальника генштаба польской армии генерал Леон Коморницкий считает, что украинская оборона на линии боевых действий находится в кризисе и в ближайшее время может посыпаться, как кости домино.
«Может посыпаться [оборона ВСУ], русские будут выходить в [их] тыл большими силами. Мы можем увидеть эффект домино», — сказал генерал в интервью газете Fakt.
По его мнению, «украинские подразделения сильно недоукомплектованы».
Коморницкий считает, что «тяжелая техника не может прорвать сильно укрепленные позиции, где господствуют дроны», поэтому «оборону [ВСУ] прорывает легкая техника, такая как мотоциклы, использующие бреши в украинской обороне». «После прорыва первой линии обороны россияне могут заходить в украинский тыл и разбивать их войска», — считает генерал.
«Все это может подорвать мораль украинской армии», — сделал вывод экс-начальник польского генштаба.
