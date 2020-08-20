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В Москве расширили список получателей субсидий для малого и среднего бизнеса

08:55 20.08.2020

В Москве расширен список получателей субсидий для малого и среднего бизнеса, теперь поддержку смогут получить еще около 28 тыс. столичных организаций. Об этом сообщает официальный сайт мэра города.

Так, по просьбам предпринимательского сообщества в Москве расширен список получателей субсидий для малого и среднего бизнеса. В перечень добавлены частные образовательные и культурные учреждения, развлекательные, спортивные и другие организации. У них появилась возможность компенсировать до 70% коммунальных расходов, а также затраты на выплату процентов по кредитам, покупку или лизинг оборудования. Предусмотренная сумма выплат до 1 млн руб.

«С расширением списка подать заявки на субсидии могут еще около 28 тыс. московских организаций. Это частные школы и детские сады, спортивные секции и фитнес-клубы, развивающие центры и творческие студии», - пояснила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

По ее словам, с учетом изменений правительство Москвы предоставляет малому и среднему бизнесу 14 видов субсидий и грантов. Сейчас идет прием заявок по 11 из них, в том числе на компенсацию затрат на экспорт, участие в выставках, обучение персонала, продвижение продукции через маркетплейсы и сервисы доставки еды. Дополнительную меру поддержки ввели и для гостиниц - они тоже смогут возместить до 70% коммунальных расходов до конца года.

Кроме того, для поддержки предпринимателей в столице приняли четыре пакета антикризисных мер на общую сумму 85 млрд руб.

Агентство городских новостей «Москва»

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